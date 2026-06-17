Жительница Красноярска связала десятилетнюю «подозреваемую» и держала до приезда полиции

Женщину, которая связала 10-летнюю «подозреваемую» в краже самоката, красноярский суд приговорил к условному сроку. Во время игры девочка увидела брошенный самокат, спросила у находившегося рядом мальчика, чей он. Услышав в ответ «ничей», укатила в свой двор. Матери же своей мальчик сказал, что самокат у него украли и указал на школьницу. Женщина схватила «воровку» связала ей руки, усадила на скамейку рядом с собой и удерживала, даже когда соседи потребовали отпустить ребенка, развязали девочке руки. Я очень испугалась. Мне казалось, что если я встану, она снова начнет кричать или ударит меня, — рассказала девочка позже полицейским, когда они приехали. Ставший свидетелем сцены мальчик, признался матери, что кражу он выдумал, но и после этого школьница не сразу была отпущена на свободу. Ни на суде, ни на следствии женщина вину не признала. Но подтвердила, что связала ребенку руки тряпичной сумкой и удерживала до приезда полиции. На женщину было заведено дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Суд признал фигурантку виновной и назначил ей 3,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.