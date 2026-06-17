«Ростовпассажиртранс» могут признать банкротом из-за долга в 59,8 млн рублей

Ранее, в феврале 2026 года, «Магистраль» уже обращалась в суд с требованием взыскать с ростовского перевозчика 59,8 млн руб. задолженности за поставленные горюче-смазочные материалы. Предприятие объяснило неоплату резким ростом цен на топливо и запчасти, неактуальным тарифом на регулярные пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону, а также отсутствием компенсаций от властей за перевезённых федеральных льготников. Суд взыскал с «Ростовпассажиртранса» 59,8 млн руб. основного долга, 9,4 млн руб. пени и 885 тыс. руб. государственной пошлины.