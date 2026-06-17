Подруга актрисы Эдже Иртем рассказала, что она предчувствовала скорую смерть

— Однажды она сказала мне: «Я не могу представить себя пожилой женщиной. Мне кажется, я умру молодой». Я тогда ответила: «Не говори глупостей». Но последние три дня почему-то постоянно думала об этом. Видимо, некоторые предчувствия не бывают случайными, — написала она.