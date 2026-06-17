Казахстан оказался самой пьющей страной Центральной Азии

По информации исследования, в среднем один житель Казахстана старше 15 лет потребляет 5,4 литра чистого спирта в год. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии: Кыргызстан — 3,9 литра; Узбекистан — 2,1 литра; Таджикистан — 0,7 литра. К счастью, в мировом рейтинге Казахстан находится далеко от лидирующих позиций. Страна расположилась примерно в середине списка и значительно уступает другим государствам.