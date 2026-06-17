Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан оказался самой пьющей страной Центральной Азии

Казахстан признали самой пьющей страной Центральной Азии согласно рейтингу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и исследовательской платформы World Population Review, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По информации исследования, в среднем один житель Казахстана старше 15 лет потребляет 5,4 литра чистого спирта в год. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии: Кыргызстан — 3,9 литра; Узбекистан — 2,1 литра; Таджикистан — 0,7 литра. К счастью, в мировом рейтинге Казахстан находится далеко от лидирующих позиций. Страна расположилась примерно в середине списка и значительно уступает другим государствам.

В топ-5 пьющих стран попали: Румыния (17,1 литра), Грузия (15,5 литра), Латвия (14,7), Молдова (14,1 литра) и Чехия (13,7 литра). Самыми трезвыми странами оказались Пакистан, Египет, Иран, Сирия и Кувейт.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше