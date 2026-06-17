Районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью раком: Роспотребнадзор опубликовал данные

Самый высокий уровень онкозаболеваемости зафиксировали в Альшеевском районе — 568,5 случая на 100 тысяч человек. Следом идут Куюргазинский (529,6), Аскинский (520,9), Архангельский (512,8) районы и Кумертау (508,5). В Татышлинском, Стерлибашевском, Миякинском и Мечетлинском районах показатели превышают средний по республике в 1,3−1,5 раза.