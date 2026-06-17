Женщина погибла после наезда поезда под Красноярском

Правоохранители призывают строго соблюдать правила безопасности на железной дороге: запрещается стоять на путях при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию выступающими элементами подвижного состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.