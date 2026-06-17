Женщина погибла после наезда поезда под Красноярском

В пригороде Красноярска на железнодорожном перегоне в районе станции Минино поезд смертельно травмировал пешехода.
Происшествие случилось сегодня ночью. По предварительным данным, 45-летняя жительница Иркутской области шла между путями в опасной близости от рельсов и не услышала приближающийся состав, двигавшийся в попутном направлении.
«Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с пешеходом не удалось — он был травмирован выступающими элементами локомотива. Пострадавшую доставили в больницу, где она впоследствии скончалась», — сообщили в транспортной полиции Сибири.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Правоохранители призывают строго соблюдать правила безопасности на железной дороге: запрещается стоять на путях при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию выступающими элементами подвижного состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.
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