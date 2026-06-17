На реконструкцию стадиона «Шахтер» в Шахтах направят 50,7 млн рублей

Реконструкцией объекта с 2021 года занимается ГК «Альянс». Изначально сдать стадион планировалось в декабре 2022 года, однако работы приостанавливали более чем на полгода для инструментального обследования конструкций. В августе 2025 года сообщалось о переносе ввода в эксплуатацию на апрель 2026 года. Сроки сдвинулись из-за необходимости оснащения подтрибунных помещений, где расположатся раздевалки, тренерские и административные кабинеты.