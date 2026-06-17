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Ограничения на продажу топлива введены на АЗС Иркутска

Уточняется, что это касается отпуска моторного топлива в канистры и иные ёмкости.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 июня. Сеть АЗС «КрайсНефть» сообщила, что временно ограничена продажа топлива в канистры и другие ёмкости в Иркутске и области. По сообщению представителей сети, это связано с огранимчением отпуска моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Кроме того, уточняется, что на некоторых АЗС возможны перебои и с поставками отдельных видов топлива.

«Данные меры вводятся поскольку мы обязаны обеспечить бесперебойную поставку топлива для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам», — уточняют представители компании.

Также добавили, что предпринимаются все возможные меры для стабильной работы наших АЗС.