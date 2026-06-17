Ограничения на продажу топлива введены на АЗС Иркутска

IrkutskMedia, 17 июня. Сеть АЗС «КрайсНефть» сообщила, что временно ограничена продажа топлива в канистры и другие ёмкости в Иркутске и области. По сообщению представителей сети, это связано с огранимчением отпуска моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Кроме того, уточняется, что на некоторых АЗС возможны перебои и с поставками отдельных видов топлива.