Детей Хабаровского края познакомят с культурой народов России

В Хабаровском крае центр «Созвездие» открыли смену «Культурный код», в рамках которой детей познакомят с обычаями народов России. После торжественной церемонии ребята отправились на соревнования по укреплению командного духа и лекции, посвященные традиционным видам искусства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Цель профильной смены — познакомить детей с историей, обычаями, ценностями родной страны и развить патриотизм у молодого поколения.
— Впереди участников ждут новые знакомства, творческие открытия, погружение в традиции народов нашей страны и возможность по-новому взглянуть на богатство российской культуры. Ребята уже делают первые шаги в большом путешествии, — отметили в КДЦ «Созвездие».
После церемонии открытия, которая прошла в главном концертном зале дружины, участники смены отправились на первые испытания — сперва их ждал командный квест, направленный на развитие взаимовыручки и целеустремленности, характерных для каждого жителя нашей огромной страны.
После дети отправились на мастер-классы, где каждый мог познакомиться с различными видами искусства, найти занятие по душе и попробовать силы в новой для себя сфере.
Напомним, что осенью этого года в Хабаровске пройдет первый детско-юношеский фестиваль патриотической песни. Мероприятие, проведение которого инициировал губернатор Дмитрий Демешин, состоится в стенах Городского дворца культуры. Заявку на участие в знаменательном событии можно направить до 1 июля.