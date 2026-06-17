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Минобороны за ночь сбило 157 БПЛА над 15 регионами

В ночь с 16 на 17 июня регионы европейской части России в очередной раз.

В ночь с 16 на 17 июня регионы европейской части России в очередной раз подверглись террористической попытке ВСУ нанести удар по мирным населённым пунктам. Дроны сбивались в воздушном пространстве 15 субъектов.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Основной удар пришёлся на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Тульскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Крым и Краснодар. Также группа БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности. Об угрозе ночной атаки БПЛА жителей предупредили 16 июня в 18:07. Уже ранним утром 17 июня, в 05:10, объявили отбой беспилотной опасности.

Изображение создано при помощи ИИ.

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