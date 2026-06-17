В аэропорту Казани с 16 по 19 июня будет действовать особый режим досмотра

В преддверии важного политического события — саммита Россия — АСЕАН — администрация казанского аэропорта объявила о временном ужесточении пропускного контроля. Меры безопасности начнут действовать с 16 июня и продлятся четыре дня, вплоть до 19 июня.
Особенностью грядущих проверок станет их масштабность. Традиционный предполетный досмотр пассажиров и их багажа дополнится тотальным мониторингом транспортных средств. Сотрудники служб авиабезопасности будут дежурить не только у стоек регистрации и входных групп в терминал, но и непосредственно на автомобильной дороге, ведущей к аэропортовому комплексу.
В связи с ужесточением мер и возможным увеличением очередей, представители воздушной гавани настоятельно рекомендуют путешественникам планировать свой маршрут с запасом времени. Эксперты советуют выезжать из города как минимум на час раньше обычного, чтобы спокойно пройти все этапы досмотра и не опоздать на рейс.
Напомним, что введение дополнительных мер контроля является стандартной практикой при проведении мероприятий федерального и международного уровня, гарантирующей спокойствие и безопасность всех гостей и жителей Татарстана.