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В аэропорту Казани с 16 по 19 июня будет действовать особый режим досмотра

В связи с проведением престижного саммита Россия — АСЕАН службы безопасности переходят на усиленный вариант работы.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии важного политического события — саммита Россия — АСЕАН — администрация казанского аэропорта объявила о временном ужесточении пропускного контроля. Меры безопасности начнут действовать с 16 июня и продлятся четыре дня, вплоть до 19 июня.

Особенностью грядущих проверок станет их масштабность. Традиционный предполетный досмотр пассажиров и их багажа дополнится тотальным мониторингом транспортных средств. Сотрудники служб авиабезопасности будут дежурить не только у стоек регистрации и входных групп в терминал, но и непосредственно на автомобильной дороге, ведущей к аэропортовому комплексу.

В связи с ужесточением мер и возможным увеличением очередей, представители воздушной гавани настоятельно рекомендуют путешественникам планировать свой маршрут с запасом времени. Эксперты советуют выезжать из города как минимум на час раньше обычного, чтобы спокойно пройти все этапы досмотра и не опоздать на рейс.

Напомним, что введение дополнительных мер контроля является стандартной практикой при проведении мероприятий федерального и международного уровня, гарантирующей спокойствие и безопасность всех гостей и жителей Татарстана.