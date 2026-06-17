В аэропорту Казани с 16 по 19 июня будет действовать особый режим досмотра

В связи с ужесточением мер и возможным увеличением очередей, представители воздушной гавани настоятельно рекомендуют путешественникам планировать свой маршрут с запасом времени. Эксперты советуют выезжать из города как минимум на час раньше обычного, чтобы спокойно пройти все этапы досмотра и не опоздать на рейс.