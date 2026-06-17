В Хабаровском крае инвесторам предложили спасти старинные здания

В Хабаровском крае инвесторов приглашают включиться в программу по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Речь идёт о зданиях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и могут получить новую жизнь при участии частного капитала.
Ознакомиться с перечнем объектов можно на цифровой платформе наследие.дом.рф, созданной Министерством культуры Российской Федерации и ДОМ.РФ. К 2030 году в рамках программы планируется привести в порядок не менее 1000 памятников архитектуры по стране.
Для участников предусмотрены льготные кредиты — на разработку проектной документации, реставрацию и приспособление исторических зданий к современному использованию. Через платформу инвесторы могут взаимодействовать с органами власти, банками и подрядчиками, что, как отмечают разработчики, ускоряет реализацию проектов.
В правительстве Хабаровского края подчёркивают, что программа помогает не только сохранять исторический облик городов, но и возвращать здания в жизнь. Уже есть инвесторы для четырёх объектов культурного наследия краевого значения. Процесс восстановления занимает в среднем 5−6 лет из-за сложности работ и требований к реставрации.
Сейчас в регионе для инвесторов, в частности, предложен Доходный дом Н. А. Колышкина на улице Комсомольской, 72. Здание построено в 1912 году и имеет статус памятника регионального значения.
На платформе представлены объекты из более чем 75 регионов страны. Инвесторам предлагают разные сценарии будущего для зданий — от гостиниц и общественных пространств до арт-объектов и детских центров.
Также на сайте можно предложить собственный объект для включения в программу реставрации.