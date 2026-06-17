В Хабаровском крае инвесторам предложили спасти старинные здания

В правительстве Хабаровского края подчёркивают, что программа помогает не только сохранять исторический облик городов, но и возвращать здания в жизнь. Уже есть инвесторы для четырёх объектов культурного наследия краевого значения. Процесс восстановления занимает в среднем 5−6 лет из-за сложности работ и требований к реставрации.