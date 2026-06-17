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Уникальная семейная история произошла на ЧМ-2026

На футбольном чемпионате мира случился уникальный семейный эпизод.

На футбольном чемпионате мира случился уникальный семейный эпизод. По информации издания gazetametro.ru, в игре сборных Новой Зеландии и Ирана на поле появился защитник Тайлер Биндон. Этот выход на поле сделал его заметной фигурой в истории турнира.

Его мать, Дженни Биндон, в прошлом играла за женскую национальную команду Новой Зеландии и участвовала в мировых первенствах 2007 и 2011 годов.

Таким образом, мать и сын стали первой подобной парой в истории футбольных чемпионатов мира. Сам матч между Новой Зеландией и Ираном закончился ничьей — 2:2.

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