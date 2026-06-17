Петр Ян занял третью строчку рейтинга сильнейших бойцов мира

Чемпион в легчайшем весе и боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. Еще полгода назад боец занимал шестую строчку рейтинга. Сейчас перед Петром Яном идут Ислам Махачев и Алекс Волкановски.