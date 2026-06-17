В Иркутской области приняли закон об эвтаназии бродячих собак

Режим «экстраординарной ситуации» сроком до двух месяцев могут ввести при тяжком вреде здоровью или гибели человека от укусов, выявлении бешенства либо превышении плотности популяции более десяти собак на квадратный километр. В этом случае животных будут отлавливать, содержать 11 дней, а затем усыплять, поскольку возврат на прежние места будет запрещён. Закон также предусматривает строительство приютов за счёт областного бюджета.