В Иркутской области приняли закон об эвтаназии бродячих собак

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли закон, который допускает эвтаназию бездомных собак. Документ разработан Ассоциацией мэров региона.
Режим «экстраординарной ситуации» сроком до двух месяцев могут ввести при тяжком вреде здоровью или гибели человека от укусов, выявлении бешенства либо превышении плотности популяции более десяти собак на квадратный километр. В этом случае животных будут отлавливать, содержать 11 дней, а затем усыплять, поскольку возврат на прежние места будет запрещён. Закон также предусматривает строительство приютов за счёт областного бюджета.
Разработчики подчеркнули, что речь не о «бездумном уничтожении», а о вынужденной мере для защиты людей на конкретной территории в ограниченный период. 15 апреля законопроект был принят в первом чтении. Его поддержал 31 депутат, двое воздержались.
Ранее в Ангарске вынесли приговор мужчине, который стрелял по собаке.