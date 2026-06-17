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В Татарстане учредят премию для молодых воспитателей

В Татарстане запускают новый механизм поддержки педагогических кадров в системе дошкольного образования.

Источник: freepik.com

В Республике Татарстан официально утверждена новая форма поощрения для работников дошкольного образования — ежегодная премия «Наш новый воспитатель». Как сообщили в правительстве региона, финансовое вознаграждение будет выплачиваться из средств республиканского бюджета и составит 120 тысяч рублей на каждого лауреата.

Важное условие — возрастные и стажевые рамки. Участвовать в конкурсном отборе смогут специалисты дошкольных учреждений не старше 35 лет, чей педагогический стаж не превышает пяти лет. При этом круг потенциальных участников достаточно широк: речь идёт не только о воспитателях, но и о старших воспитателях, музыкальных руководителях, педагогах по обучению татарскому языку, а также других сотрудниках, занятых в образовательном процессе детских садов.

Конкурс планируют сделать ежегодным, что гарантирует системную поддержку молодых кадров в сфере дошкольного воспитания. Максимальное число получателей премии в год — до 300 человек. Это позволит охватить значительное количество специалистов по всем районам республики, стимулируя их профессиональное развитие и закрепление в профессии.

Нововведение призвано повысить престиж работы с детьми младшего возраста и привлечь в отрасль амбициозных выпускников педагогических вузов и колледжей. В условиях кадрового дефицита в образовательной сфере подобные меры становятся важным инструментом удержания молодых талантов в системе дошкольного образования Татарстана.