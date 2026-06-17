В Татарстане учредят премию для молодых воспитателей

Важное условие — возрастные и стажевые рамки. Участвовать в конкурсном отборе смогут специалисты дошкольных учреждений не старше 35 лет, чей педагогический стаж не превышает пяти лет. При этом круг потенциальных участников достаточно широк: речь идёт не только о воспитателях, но и о старших воспитателях, музыкальных руководителях, педагогах по обучению татарскому языку, а также других сотрудниках, занятых в образовательном процессе детских садов.