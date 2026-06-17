Поезда Stadler вернулись на линию Минск — Заславль

Кроме этого направления Белорусская железная дорога частично возобновила движение по маршруту Минск — Красное Знамя — Минск.
В БЖД объяснили, что подвижной состав возвращен на городские линии после планового ремонта.
«С 17 июня 2026 года (…) полностью восстанавливается движение всех поездов городских линий по маршруту Минск — Беларусь — Минск и возобновляется курсирование 3 пар поездов городских линий в сообщении Минск — Красное Знамя — Минск», — говорится в официальном Telegram-канале БЖД.
Теперь в сообщении между Минском и Беларусью будут курсировать 20 пар поездов городских линий.
В БЖД добавили, что белорусская магистраль продолжит задействовать имеющийся моторвагонный подвижной состав для возобновления курсирования поездов городских линий между Минском и городами-спутниками.