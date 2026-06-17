Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда Stadler вернулись на линию Минск — Заславль

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Курсирование поездов городских линий возобновлено с 17 июня в сообщении между Минском и Беларусью, сообщили в пресс-службе БЖД.

Источник: Sputnik.by

Кроме этого направления Белорусская железная дорога частично возобновила движение по маршруту Минск — Красное Знамя — Минск.

В БЖД объяснили, что подвижной состав возвращен на городские линии после планового ремонта.

«С 17 июня 2026 года (…) полностью восстанавливается движение всех поездов городских линий по маршруту Минск — Беларусь — Минск и возобновляется курсирование 3 пар поездов городских линий в сообщении Минск — Красное Знамя — Минск», — говорится в официальном Telegram-канале БЖД.

Теперь в сообщении между Минском и Беларусью будут курсировать 20 пар поездов городских линий.

В БЖД добавили, что белорусская магистраль продолжит задействовать имеющийся моторвагонный подвижной состав для возобновления курсирования поездов городских линий между Минском и городами-спутниками.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше