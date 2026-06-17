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В Ростовской области расчистили половину русла реки Чепрак

Остаток работ по расчистки русла реки Чепрак в Ростовской области продолжат после нереста рыб.

Источник: Комсомольская правда

Половину русла реки Чепрак в Ростовской области уже расчистили, к работам в остальной части приступят после нереста рыб. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.

— С 2025 года специалисты расчистили 400 метров из запланированных 852, — уточнили в министерстве. — Выездное обследование провели представители минприроды, администрации Пролетарского района, «Ростовоблстройзаказчика» и подрядной организации.

Сейчас подрядчик готовит технику. Как только нерестовый период завершится, работы возобновят.

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