В соцсетях выдвинули очередную версию, как семья Усольцевых могла сбежать из России

В интернете появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Согласно гипотезе Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина могли добраться до границы с Монголией и скрыться за рубежом. Однако никаких доказательств у авторов этой теории нет, пишет «Комсомольская правда — Красноярск».
Сторонники теории предполагают, что семья могла пересечь границу нелегально — пешком через тайгу или на вертолете, хотя ни одно из этих предположений не подтверждено фактами. От Кутурчина до Монголии лежит путь в 500 километров через труднопроходимые горы и буреломы. Кроме того, у Усольцевых дома остались просроченные загранпаспорта, а без них легально пересечь границу невозможно. Даже если бы у семьи был второй комплект фальшивых документов, погранслужба это легко установит.
Следствие уже проверило все версии, включая многочисленные слухи о долгах Сергея и его работе в 90-х на секретном предприятии в Железногорске. Ни одна из них не подтвердилась.
Масштабные поиски семьи, пропавшей больше девяти месяцев назад, до сих пор не дали результатов.
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