В соцсетях выдвинули очередную версию, как семья Усольцевых могла сбежать из России

Сторонники теории предполагают, что семья могла пересечь границу нелегально — пешком через тайгу или на вертолете, хотя ни одно из этих предположений не подтверждено фактами. От Кутурчина до Монголии лежит путь в 500 километров через труднопроходимые горы и буреломы. Кроме того, у Усольцевых дома остались просроченные загранпаспорта, а без них легально пересечь границу невозможно. Даже если бы у семьи был второй комплект фальшивых документов, погранслужба это легко установит.