Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 30 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Росимущество Башкирии объявило о старте крупного аукциона по продаже транспортных средств, которые изъяли в пользу государства. Покупателям предложат 107 лотов, в числе которых есть как популярные иномарки, так и отечественные легковушки, советские мотоциклы, мопеды и даже один трактор в комплекте с прицепом и бензопилой.

Самым дорогостоящим предложением торгов стал кроссовер Chery Tiggo 2023 года выпуска, стартовая стоимость которого составила 1,18 миллиона рублей. В числе других ценных лотов значатся Kia Soul 2018 года за 783,3 тысячи рублей, Lada Vesta за 463,4 тысячи рублей и Volkswagen Tiguan за 441,7 тысячи рублей. Цены на большинство старых моделей Lada начинаются от 30−90 тысяч рублей.

Будущих владельцев заранее предупреждают, что техника выставляется на продажу в формате «как есть». Проверить исправность узлов возможности нет, а в комплекте отсутствуют ключи и регистрационные бланки. Подать заявку на участие в процедуре можно на электронной платформе «РТС-Тендер» до 7 июля.