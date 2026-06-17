От 30 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Росимущество Башкирии объявило о старте крупного аукциона по продаже транспортных средств, которые изъяли в пользу государства. Покупателям предложат 107 лотов, в числе которых есть как популярные иномарки, так и отечественные легковушки, советские мотоциклы, мопеды и даже один трактор в комплекте с прицепом и бензопилой.