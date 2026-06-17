Бессимптомный рак груди выявили у жительницы Нижнего Новгорода

Медики отмечают, что рак молочной железы может долго протекать бессимптомно: новообразования до двух сантиметров зачастую не вызывают дискомфорта. Специалисты призывают не игнорировать профилактические обследования, даже при хорошем самочувствии, и регулярно проходить маммографию.