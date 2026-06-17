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Бессимптомный рак груди выявили у жительницы Нижнего Новгорода

Женщина обратилась в поликлинику № 1 для диспансеризации из-за дискомфорта в области щитовидной железы и не предъявляла жалоб на грудь.

В Приокском районе Нижнего Новгорода у жительницы Щербинок выявили рак молочной железы на ранней стадии, несмотря на отсутствие симптомов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Женщина обратилась в поликлинику № 1 для диспансеризации из-за дискомфорта в области щитовидной железы и не предъявляла жалоб на грудь.

Ранее пациентка отказывалась от прохождения маммографии, считая обследование необязательным при отсутствии болей и уплотнений. Однако врачи настояли на диагностике.

В ходе обследования была обнаружена опухоль размером около двух сантиметров. Диагноз подтвердился, лечение начато своевременно.

Медики отмечают, что рак молочной железы может долго протекать бессимптомно: новообразования до двух сантиметров зачастую не вызывают дискомфорта. Специалисты призывают не игнорировать профилактические обследования, даже при хорошем самочувствии, и регулярно проходить маммографию.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи извлекли осколок стекла из шеи пациентки.