Ремонт путепровода на трассе «Ростов-на-Дону-Азов» обойдется в 213,7 млн рублей

Победителю конкурса предстоит обустроить временные объезды через разделительную полосу по оси трассы, демонтировать элементы моста и существующие конструкции сопряжения, восстановить пролётные строения и уложить асфальтобетонное покрытие на путепроводе. Работы необходимо закончить до 30 декабря 2026 года.