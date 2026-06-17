Проект бывших артистов Купаловского театра появился в списке экстремистских материалов

Проект экс-артистов Купаловского театра появился в экстремистском списке. Информация опубликована на официальном сайте Министерства внутренних дел.
В частности, экстремистским формированием был признан проект «ЧинЧинЧенэл» и его социальные сети.
В МВД отметили, что к названному проекту имеют отношения бывшие артисты Купаловского театра Дмитрий Есеневич и Михаил Зуй, а также Сергей Новицкий, Андрей Кашперский.
Тем временем СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям.
Ранее белоруска Арина Соболенко призналась, что обратилась к психиатру из-за глубокого эмоционального кризиса.
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