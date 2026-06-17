В Красноярске вышли на маршруты 55 новых газовых автобусов

В минстерстве транспорта Красноярского края рассказали, что автобусы распределили по шести маршрутам, которые проходят через плотно застроенные жилые массивы. Это номера 87 «Солнечный — Молодежная», 52 «Тихие Зори — Озеро парк», 11 «ул. 3-я Дальневосточная — Молодежная», 35 и 36 «ЖД вокзал — поселок Геологов», а также 49 «Спорткомплекс Радуга — Кардиоцентр». Выбор пал на направления через Солнечный, Мясокомбинат и Покровку — эти районы считаются одними из самых многолюдных и быстрорастущих в городе. Местные жители давно просили запустить здесь новые машины, и их пожелания услышали. К тому же предприятие-перевозчик, «КПАТП № 5», находится в Октябрьском районе, недалеко от конечных остановок «Молодежная» и «Озеро парк», что упрощает техническое обслуживание.