Роберт Кеннеди-младший бросил змею в бассейн с детьми

Сестра министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего, рассказала, что он поймал змею и бросил ее в бассейн, в котором купались дети. Она уточнила, что инцидент произошел много лет назад на четвертом дне рождения ее дочери.
Во время празднования в саду увидели змею. Сестра позвонила Кеннеди-младшему, после чего он приехал со своим сыном, которому на тот момент было всего несколько месяцев. По ее словам, он держал в одной руке ребенка, а в другой наволочку, в которую он и засунул рептилию.
После этого он поймал мышь и тоже положил ее в наволочку. Дети начали кричать, поскольку боялись, что змея съест полевку. Он вынул рептилию из наволочки, и она его несколько раз укусила.
Женщина рассказала, что после этого они поехали в дом ее брата, где он уже выпустил рептилию в бассейн, где плавали дети. Она добавила, что такому человек, как ее брат, нельзя оставаться на посту министра здравоохранения, передает HuffPost.
В 2010 году врачи обнаружили мертвого паразита в мозге Роберта Кеннеди-младшего. Сам политик рассказал, что избавился от потери памяти и затуманенности сознания, а также не имеет последствий от проникновения червя в мозг.
Роберт Кеннеди-младший также рассказал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Он сообщил, что во время пандемии коронавируса собирал секретные группы поддержки для зависимых людей, игнорируя карантинные меры. По его словам, он «нюхал кокаин с сидений унитазов».