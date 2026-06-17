Роберт Кеннеди-младший бросил змею в бассейн с детьми

Во время празднования в саду увидели змею. Сестра позвонила Кеннеди-младшему, после чего он приехал со своим сыном, которому на тот момент было всего несколько месяцев. По ее словам, он держал в одной руке ребенка, а в другой наволочку, в которую он и засунул рептилию.