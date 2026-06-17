Вэнс отметил высокую поддержку Путина среди россиян

Кроме того, Вэнс рассказал, что на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году он встречался с неназванным «российским диссидентом». Он рассказал американскому чиновнику о внутренней политической ситуации в России. Тогда он задался вопросом о причинах популярности Путина, но его раскритиковали за само обсуждение этой темы.