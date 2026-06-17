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Вэнс отметил высокую поддержку Путина среди россиян

В США высказались о популярности Владимира Путина в России.

Источник: Комсомольская правда

Всевозможные объективные попытки оценить популярность президента России Владимира Путина показывали высокий уровень поддержки российского лидера со стороны обычных россиян. Об этом в своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере», вышедшей 16 июня, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», — написал он в книге.

Кроме того, Вэнс рассказал, что на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году он встречался с неназванным «российским диссидентом». Он рассказал американскому чиновнику о внутренней политической ситуации в России. Тогда он задался вопросом о причинах популярности Путина, но его раскритиковали за само обсуждение этой темы.

Ранее сообщалось, что многие взрослые жители Америки считают, что президент Российской Федерации Владимир Путин является сильным лидером. Эта информация следует из результатов исследования, которое проводили журналисты газеты Economist совместно со специалистами компании YouGov.

Кроме того, жители Греции признали российского президента Владимира Путина самым популярным зарубежным лидером, на втором месте избранный президент США Дональд Трамп.

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