На Дону предложили откармливать раков пивными отходами

«К тому же популяции раков на всем юге России страдают из-за масштабов вылова — например, в Ахтарско-Гривенской группе лиманов Азовского моря в Краснодарском крае: с 1990 по 2009 год запасы сократились с 420 до 22 тонн, то есть на 95 процентов. К 2020 году благодаря активным природоохранным мероприятиям удалось восстановить запас до 27,7 тонны, что, тем не менее, не компенсирует потерь. Создание ферм с австралийскими сородичами даст местной фауне “отдохнуть”, — подчеркнула она.