Стало известно, как мошенники выманивают деньги у молодежи

Злоумышленники под видом предоставления бесплатных пропусков на концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, похищают денежные средства и личные данные граждан. Когда человек указывает реквизиты банковской карты, номер мобильного телефона, коды из SMS или выполняет вход через мессенджер, преступники либо снимают деньги с его счета, либо получают контроль над его учетной записью.
Кроме того, после этого аферисты могут совершать последующие атаки уже от имени пострадавшего на его родственников и знакомых. Также в преддверии праздника мошенники размещают публикации с розыгрышами билетов, товаров с логотипом бренда или поездок на фестивали.
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