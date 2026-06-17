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В Хабаровском крае выдали почти 3 тысячи наборов для новорождённых

Комплект для новорождённых расширят уже в этом году.

В Хабаровском крае продолжают выдавать «Подарок новорождённому» — набор, который мамы получают в первые дни после рождения ребёнка. С начала 2026 года выдано уже 2 895 комплектов, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Внутри — вещи, которые сразу нужны семье: средства гигиены, предметы ухода, матрас и другие базовые принадлежности для малыша. По сути, это стартовый набор для первых недель жизни ребёнка, когда важно, чтобы всё было под рукой и без лишней суеты.

Программа работает в рамках национального проекта «Семья», который инициирован Владимиром Путиным. Она входит в систему поддержки родителей, где сочетаются выплаты и практическая помощь в быту.

Всего с момента запуска программы в 2021 году в регионе выдано 45 199 таких комплектов. Получить их можно либо при выписке из роддома, либо в центре социальной поддержки по месту жительства в течение трёх месяцев после рождения ребёнка.

Право на набор имеют семьи при наличии регистрации в Хабаровском крае или подтверждённого проживания.

В региональном минсоцзащиты отмечают, что действует более 20 мер поддержки семей с детьми. Отдельно подчеркивается, что в 2026 году комплект расширят — добавят полотенце с капюшоном, погремушку, термометр для воды, ограничители на окна и другие предметы безопасности.

Обновлённые наборы планируют выдавать во втором полугодии после завершения конкурсных процедур.