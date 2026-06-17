В Хабаровском крае выдали почти 3 тысячи наборов для новорождённых

Внутри — вещи, которые сразу нужны семье: средства гигиены, предметы ухода, матрас и другие базовые принадлежности для малыша. По сути, это стартовый набор для первых недель жизни ребёнка, когда важно, чтобы всё было под рукой и без лишней суеты.