Культ голов. В Хакасии нашли лицо, нарисованное 4 тыс. лет назад

Это показывает, что сакральное значение могла иметь не только человеческая, но и голова животного. Такой взгляд помогает понять, почему божество или дух часто изображались не целым телом, а лицом. Для древнего мастера достаточно было глаз, носа и рта, чтобы обозначить присутствие существа. Позже окуневские личины становились сложнее. У них появлялись рога, уши, подвески и дополнительные элементы.