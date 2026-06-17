НСПК снизит банкам комиссию для услуг с высокой долей наличных расчетов

Согласно данным Банка России, спрос экономических агентов на наличность сохраняется высоким третий месяц подряд: в марте он составил 301,1 млрд руб., в апреле — 678,7 млрд руб., в мае — 381,2 млрд руб., писал РБК. В целом с начала года объем наличных денег в обращении подскочил на 1,09 трлн руб., больше было только в январе—мае пандемийного 2020 года (1,39 трлн руб.). Среди причин такого интереса россиян и компаний к наличным Банк России выделял желание населения иметь купюры «про запас» на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптацию бизнеса к повышению налогов с 2026 года. Эти же факторы ранее называли и опрошенные РБК эксперты, но первостепенными считали именно последствия ухода бизнеса в тень.