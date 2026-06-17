НСПК снизит банкам комиссию для услуг с высокой долей наличных расчетов

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует пересмотреть ставки межбанковских комиссий (interchange, часть эквайринговой комиссии, которую эквайер уплачивает эмитенту карты за проведение безналичной операции) и в платежной системе «Мир», рассказал РБК глава компании Дмитрий Дубынин. Вопрос обсуждался на очередном совете участников и пользователей платежного рынка при НСПК.
Комиссии изменятся для сегментов бытовых и нотариальных услуг, что позволит увеличить сеть приема безналичных платежей и снизить нагрузку на малый и средний бизнес, отмечают в НСПК. В категорию «Бытовые услуги» попадают, например, различные услуги по ремонту, клинингу, а также расчеты в химчистках, ателье, фотостудиях и так далее.
Программу запустят в июле 2026 года, она будет действовать в течение трех лет. Все это время ставка межбанковского вознаграждения будет равна 1% для массового сегмента карточных продуктов. Сейчас среднее значение межбанковского вознаграждения в этом сегменте составляет около 2%.
«Исторически в этих отраслях велика доля наличных расчетов. Снижение ставки позволит сделать прием безналичных платежей более выгодным для бизнеса. Мы ожидаем, что это будет способствовать дальнейшему росту безналичной оплаты и расширению ее доступности для клиентов», — пояснил Дубынин. «В результате положительный эффект должны получить все участники рынка: бизнес — за счет более привлекательных условий приема платежей, клиенты — благодаря удобству безналичной оплаты, а банки — за счет роста количества и объема операций. Увеличение количества и объема таких операций может компенсировать снижение ставки и поддержать доходность эмитентов», — добавил он.
По словам главы НСПК, платежная система оценит, приведет ли мера к повышению оборота безналичных транзакций. «Исходя из результатов будем принимать решение о ее продлении и расширении перечня участников», — отметил он.
Согласно данным Банка России, спрос экономических агентов на наличность сохраняется высоким третий месяц подряд: в марте он составил 301,1 млрд руб., в апреле — 678,7 млрд руб., в мае — 381,2 млрд руб., писал РБК. В целом с начала года объем наличных денег в обращении подскочил на 1,09 трлн руб., больше было только в январе—мае пандемийного 2020 года (1,39 трлн руб.). Среди причин такого интереса россиян и компаний к наличным Банк России выделял желание населения иметь купюры «про запас» на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптацию бизнеса к повышению налогов с 2026 года. Эти же факторы ранее называли и опрошенные РБК эксперты, но первостепенными считали именно последствия ухода бизнеса в тень.
Как отмечали в Сбербанке, тенденция перехода к расчетам наличными особенно заметна в сегменте малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. Тревожным фактором является то, что снятая наличность пока не возвращается в банковскую систему, говорил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов в кулуарах ПМЭФ.
НСПК была создана в 2014 году, 100% платежной системы принадлежит Банку России. Изначально НСПК была только оператором карт «Мир», а также обрабатывала операции по всем картам, выпущенным российскими банками. Позже к этим функциям добавилась роль НСПК как операционного и клирингового центра Системы быстрых платежей (СБП), в рамках которой компания развивает платежные сервисы. Например, универсальный платежный QR-код, биоэквайринг, MirPay (сервис бесконтактных платежей), «Волна» (платежи через Bluetooth). В 2022 году, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, их карты продолжили работать в России на инфраструктуре НСПК.