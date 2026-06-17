Бабушка запрещала нам это делать в грозу и была права: В какие деревья часто бьют молнии

Если гроза застала вас в лесу, ищите заросли невысокого кустарника, но держитесь подальше от одиноко стоящих гигантов, особенно дубов, сосен и елей. А ещё жизненно важно соблюдать дистанцию не менее 30−50 метров от любых водоёмов, а также от металлических предметов, будь то велосипед, мангал или даже костёр. Главное правило — ни в коем случае не ложиться на землю. Это распространённая ошибка. Почему? Так вы максимально увеличиваете площадь возможного поражения током, расходящимся по земле от удара молнии. Наиболее безопасной позицией считается так называемая поза эмбриона: нужно сесть на корточки, плотно сдвинуть ступни, обхватить руками колени и пригнуть голову, минимизируя контакт с поверхностью.