В Хакасии нашли лицо, нарисованное 4 тыс. лет назад

В Хакасии на Сорских столбах археологи обнаружили наскальный рисунок возрастом не менее четырех тысяч лет. На скале красной охрой нанесена личина, стилизованное изображение человеческого лица. По словам эксперта, главы общества АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофея Ключникова, находка важна не только сама по себе. Она может помочь датировать целый комплекс изображений и впервые напрямую связать Сорские столбы с горными святилищами окуневской культуры.
Лицо, которое смотрит из скалы.
Новая плоскость находится внутри большого комплекса. По словам Тимофея Ключникова, на Сорских столбах известно десять плоскостей с изображениями, которые группируются в четыре пункта. Все они привязаны к скальным останцам. По виду эти останцы напоминают красноярские Столбы, только меньше и куда менее известны.
Главный рисунок похож на изображения с датированных погребальных плит. Аналогии есть среди находок в могильниках на реке Уйбат и в озере Итколь в Хакасии. Эти погребения датированы радиоуглеродным методом по дереву и костным останкам. Поэтому личину на Сорских столбах осторожно относят к середине или второй половине III тысячелетия до нашей эры.
«Мы можем говорить с большой долей вероятности, что это некий дух этой местности. Скала, по сути дела, смотрит глазами этого существа», — объясняет Тимофей Ключников.
Археологи называют такие изображения личинами. Это не портрет в привычном смысле. Личина может обозначать духа, божество или человека, который изображает сверхъестественное существо во время обряда. Иногда у нее есть контур. В данном случае контура нет. Лицо будто проступает прямо из камня, а границей становится сама скала.
Из чего сделали красный цвет.
Рисунок выполнен охрой. Это природный краситель на основе железосодержащих минералов, чаще всего гематита. В природе охра бывает не только красной, но и желтой. Чтобы получить более яркий оттенок, минерал могли нагревать, затем измельчать и наносить на камень.
Как именно краску готовили в этом случае, пока неизвестно. Известны два основных способа нанесения охры. В одном случае ее разводили водой. Такая краска держится хуже и быстрее размывается. Подобные изображения чаще встречаются на плитах, которые затем попадали в погребение.
Другой способ был надёжнее. Охру смешивали с веществами животного происхождения. Это мог быть жир, кровь, сукровица, молоко или другой органический растворитель. Анализы иногда показывают наличие животного белка, но обычно не позволяют сказать, какой именно продукт использовали. Органика работала как связующее вещество.
Почему именно голова?
У окуневцев, по словам Ключникова, существовал культ головы и верхней части тела. В погребениях встречаются отдельные черепа. Известны черепа со следами раскраски, которая могла имитировать ритуальную маску. На культовых местах находили и бычьи головы.
Это показывает, что сакральное значение могла иметь не только человеческая, но и голова животного. Такой взгляд помогает понять, почему божество или дух часто изображались не целым телом, а лицом. Для древнего мастера достаточно было глаз, носа и рта, чтобы обозначить присутствие существа. Позже окуневские личины становились сложнее. У них появлялись рога, уши, подвески и дополнительные элементы.
Находки на Сорских столбах важны еще и потому, что окуневцы, вероятно, почитали горы. До недавнего времени археологи знали горные сооружения, которые могли быть культовыми. На вершинах выкладывали каменные стены и площадки, где, видимо, совершали обряды. Но прямых рисунков, связанных с такими святилищами, были неизвестны.
Теперь у исследователей появился аргумент в пользу того, что культ гор у этих людей действительно существовал. Возможно, на Сорские столбы приходили только в особые даты или туда поднимались только определенные люди, например шаманы и хранители обряда.
Проверить это можно будет после новых исследований. Археологам нужно понять, есть ли рядом культурный слой.
Кто такие окуневцы?
Окуневцы жили на территории современной Хакасии и юга Красноярского края в конце III и начале II тысячелетия до нашей эры. Археологи считают их одной из самых необычных культур древней Сибири. Они оставили после себя каменные изваяния, наскальные рисунки, погребальные плиты и сложную систему религиозных образов, многие из которых до сих пор остаются загадкой.
Раскопанных поселений этой культуры почти нет. Вероятно, это связано с образом жизни. Они были скотоводами и охотниками, перемещались между сезонными стоянками и жить в легких жилищах, которые плохо сохраняются.
«Мы много знаем о том, как они хоронили, но толком не знаем, как они жили. Нет ни одного полноценно раскопанного окуневского поселения», — говорит Ключников.
Судя по современным данным, окуневская общность возникла из нескольких компонентов. В Южной Сибири жили местные группы охотников, рыболовов и ранних скотоводов. Затем сюда пришло население степного происхождения. В ранних погребениях это заметно по антропологическим признакам. Мужчины чаще относятся к пришлому европеоидному компоненту, женщины ближе к местному населению.
Окуневцы уделяли большое внимание животным. В их искусстве часто встречаются быки, коровы, лоси и мифические существа. В погребениях и на культовых площадках постоянно находят кости животных.
Находка личины в данном случае работает как подсказка для исследователей. Как говорит Тимофей Ключников, в представлениях людей бронзового века эта скала могла быть не фоном для рисунка, а участником обряда. Поэтому лицо на Сорских столбах не просто изображало духа. Оно делало саму гору зрячей.