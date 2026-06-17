Рекламодатели расширили использование SMS из-за отключений интернета

В «МегаФоне» сообщили, что апрельский объем рекламных SMS подскочил на 37% год к году, а бюджеты выросли на 20%. Заметнее всего активность наращивают розничная торговля, финсектор и продавцы одежды. В МТС AdTech за тот же период зафиксировали рост числа кампаний на 35%, а объема отправленных сообщений — почти на 37%. Среднее число запусков на одного клиента платформы увеличилось на 50%. Всплеск пришелся на Москву и Центральный регион (24%), а за январь—апрель наиболее выраженную динамику показал Северо-Запад — 71%.