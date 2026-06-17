В Красноярске разрешили строить спорткомплекс «Водник» на Семафорной

Напомним, стройку начинали еще в 2016 году, но тогда закончить объект не смогли. Позже спорткомплекс вошел в зону КРТ по улицам Вавилова и Семафорной и стал социальным обязательством застройщика. Администрация заключила договор с ООО СК «Сиблидер» в 2022 году. Срок возведения спорткомплекса — конец 2027 года.