В Красноярске разрешили строить спорткомплекс «Водник» на Семафорной

Департамент градостроительства Красноярска выдал разрешение на строительство многофункционального спорткомплекса «Водник» на улице Семафорной.
В двухэтажном здании разместятся многофункциональный спортзал, залы для фитнеса и шейпинга, тренажерный зал, раздевалки, душевые, конференц-зал, буфет, тренерская и медкабинет.
Напомним, стройку начинали еще в 2016 году, но тогда закончить объект не смогли. Позже спорткомплекс вошел в зону КРТ по улицам Вавилова и Семафорной и стал социальным обязательством застройщика. Администрация заключила договор с ООО СК «Сиблидер» в 2022 году. Срок возведения спорткомплекса — конец 2027 года.
Также компания за свой счет должна расселить и снести аварийные бараки, передать городу помещения под детские сады, реконструировать переулок Вузовский и обновить инженерные сети. Пять домов уже снесли, оставшиеся четыре расселят до конца года.
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