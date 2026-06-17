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В Красноярске разрешили строить спорткомплекс «Водник» на Семафорной

Департамент градостроительства Красноярска выдал разрешение на строительство многофункционального спорткомплекса «Водник» на улице Семафорной. Объект построит застройщик по договору КРТ.

Департамент градостроительства Красноярска выдал разрешение на строительство многофункционального спорткомплекса «Водник» на улице Семафорной.

В двухэтажном здании разместятся многофункциональный спортзал, залы для фитнеса и шейпинга, тренажерный зал, раздевалки, душевые, конференц-зал, буфет, тренерская и медкабинет.

Напомним, стройку начинали еще в 2016 году, но тогда закончить объект не смогли. Позже спорткомплекс вошел в зону КРТ по улицам Вавилова и Семафорной и стал социальным обязательством застройщика. Администрация заключила договор с ООО СК «Сиблидер» в 2022 году. Срок возведения спорткомплекса — конец 2027 года.

Также компания за свой счет должна расселить и снести аварийные бараки, передать городу помещения под детские сады, реконструировать переулок Вузовский и обновить инженерные сети. Пять домов уже снесли, оставшиеся четыре расселят до конца года.

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