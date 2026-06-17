RusChina Capital: китайцы заказывают через WeChat российскую муку

«Одна из самых больших задач и проблем для российского рынка, которую не решает Торгово-промышленная палата, Российский экономический центр и прочие организации, — это борьба с контрафактом. ~Когда российский производитель привозит свою продукцию в Китай, китайские дельцы сразу ее подделывают и выпускают аналогичный продукт.~ Это и сыры, и шоколад, где на упаковке буквы написаны кириллицей, но на самом деле в продукте нет ничего связанного с Россией. И этот продукт, конечно же, дешевле. Таким образом, у обычных китайцев возникает неправильное мнение о качестве российской продукции, и у них практически нет шанса познакомиться с качественным продуктом в массе», — рассказал «Газете.Ru» Вазген Заргарян, консультант торговой и промышленной палаты Шанхая в Москве, сооснователь и директор по развитию компании-оператора WeChat RusChina Capital.