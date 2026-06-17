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Учитель из Хабаровского края вышла во второй тур всероссийского конкурса «Первый учитель»

Итоговые испытания состоятся на площадках Москвы и Московской области.

Источник: AmurMedia

Единый оргкомитет всероссийских профессиональных конкурсов утвердил состав участников второго тура отборочного заочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель» в 2026 году. Свои навыки покажут 104 учителя начальных классов из 33 регионов страны. Хабаровский край представит учитель начальных классов школы № 20 имени Героя Советского Союза Ф. П. Котляра г. Вяземского Вероника Рязанова, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

«Вся моя жизнь — это постоянное участие в конкурсах, мероприятиях, проектах. Не могу остановиться, потому что для меня это важный путь к развитию, возможность прожить яркую, насыщенную эмоциями профессиональную жизнь», — поделилась Вероника Рязанова.

Во втором туре участникам предстоит пройти два испытания: представить информацию о себе в публичном пространстве и совместно с коллегами решить профессиональную задачу.

По итогам отборочного этапа 30 лучших учителей начальных классов продолжат состязание в заключительном этапе конкурса, который в очном формате будет проведен в сентябре 2026 года в Камчатском крае.

Итоговые испытания состоятся на площадках Москвы и Московской области. Имена победителей объявят 1 октября в Кремле.

Ранее сообщалось, что учитель начальных классов кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова Юлия Борец представит Хабаровский край в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026».

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