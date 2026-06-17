Учитель из Хабаровского края вышла во второй тур всероссийского конкурса «Первый учитель»

«Вся моя жизнь — это постоянное участие в конкурсах, мероприятиях, проектах. Не могу остановиться, потому что для меня это важный путь к развитию, возможность прожить яркую, насыщенную эмоциями профессиональную жизнь», — поделилась Вероника Рязанова.