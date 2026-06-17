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Погода в Нижнем Новгороде 17 июня: дождь и до +20°

К вечеру температура опустится до +17 градусов, ночью — до +13.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде 17 июня установилась облачная погода с прояснениями. Утром температура воздуха составляет около +16…+17 градусов, ощущается немного прохладнее из-за ветра.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в городе ожидается слабый дождь — осадки возможны с 13:00 до 20:00. Днём воздух прогреется до +20 градусов, однако по ощущениям температура останется на уровне +18.

Ветер преимущественно южный, со скоростью 4−5 м/с днём и ослаблением к вечеру. Влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 58% до 72%, а атмосферное давление сохранится на уровне 742 мм рт. ст.

К вечеру температура опустится до +17 градусов, ночью — до +13. При этом влажность возрастёт до 85%, а ветер сменит направление на юго-западный и ослабнет до 2 м/с.

УФ-индекс в течение дня оценивается как умеренный (5), а геомагнитная обстановка — как слабая буря (уровень 4).

Ранее сообщалось, что похолодание с дождями ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе.