Погода в Нижнем Новгороде 17 июня: дождь и до +20°

В Нижнем Новгороде 17 июня установилась облачная погода с прояснениями. Утром температура воздуха составляет около +16…+17 градусов, ощущается немного прохладнее из-за ветра.
По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в городе ожидается слабый дождь — осадки возможны с 13:00 до 20:00. Днём воздух прогреется до +20 градусов, однако по ощущениям температура останется на уровне +18.
Ветер преимущественно южный, со скоростью 4−5 м/с днём и ослаблением к вечеру. Влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 58% до 72%, а атмосферное давление сохранится на уровне 742 мм рт. ст.
К вечеру температура опустится до +17 градусов, ночью — до +13. При этом влажность возрастёт до 85%, а ветер сменит направление на юго-западный и ослабнет до 2 м/с.
УФ-индекс в течение дня оценивается как умеренный (5), а геомагнитная обстановка — как слабая буря (уровень 4).
Ранее сообщалось, что похолодание с дождями ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе.