Еще не знает: южноуралец выиграл в лотерее несколько миллионов рублей, но не торопится их забирать

По данным организаторов лотереи, победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своей удаче или просто не торопится с оформлением приза. Жителям региона напоминают: проверить билеты можно как в точках продаж, так и на официальных онлайн-платформах.