Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще не знает: южноуралец выиграл в лотерее несколько миллионов рублей, но не торопится их забирать

Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 6,6 млн и не забирает приз.

Источник: Комсомольская правда

Житель Челябинской области стал богаче на несколько миллионов рублей. Участник розыгрыша выиграл сначала 6,5 млн, а затем сумма выигрыша увеличилась еще на 90 тысяч — итоговый приз превысил 6,6 миллиона рублей.

По данным организаторов лотереи, победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своей удаче или просто не торопится с оформлением приза. Жителям региона напоминают: проверить билеты можно как в точках продаж, так и на официальных онлайн-платформах.

Кстати, Челябинская область — не единственный регион, где везет участникам. Только за первые пять месяцев 2026 года жители соседней Башкирии выиграли в лотереях более 214 миллионов рублей.