Ростовская область вошла в топ-3 регионов РФ по уровню сорных аллергенов

Специалисты выделяют в регионе три основные волны пыления растений. Первая стартует в конце апреля и связана с цветением деревьев. Вторая приходится на май и июнь, когда пылят луговые злаки. Третья — на сорные травы — активизируется с конца июля по сентябрь. Помимо этого, в мае, августе, сентябре и октябре в Ростовской области могут спороносить плесени, вызывающие схожую клиническую картину.