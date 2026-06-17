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Ростовская область вошла в топ-3 регионов РФ по уровню сорных аллергенов

В Ростовской области концентрация пыльцы амброзии во время цветения способна в 10−12 раз превышать уровень, при котором у особо чувствительных людей проявляется аллергия. Такие данные на пресс-конференции в ТАСС Юг привела заведующая аллергологическим отделением Областной клинической больницы № 2 Марина Кит.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области концентрация пыльцы амброзии во время цветения способна в 10−12 раз превышать уровень, при котором у особо чувствительных людей проявляется аллергия. Такие данные на пресс-конференции в ТАСС Юг привела заведующая аллергологическим отделением Областной клинической больницы № 2 Марина Кит.

Регион входит в тройку российских территорий с самым высоким уровнем пыления сорных аллергенов, разделяя эту позицию со Ставропольским и Краснодарским краями. Согласно отечественным исследованиям, число пациентов с поллинозом ежегодно увеличивается на 5−8%. По сведениям Кит, среди сезонных аллергиков 86% имеют реакцию именно на амброзию.

Пик распространения пыльцы сорных трав — амброзии, полыни, циклохены и лебеды — прогнозируется с конца июля. Сезон может длиться до завершения сентября, а в отдельные годы захватывать и октябрь.

Специалисты выделяют в регионе три основные волны пыления растений. Первая стартует в конце апреля и связана с цветением деревьев. Вторая приходится на май и июнь, когда пылят луговые злаки. Третья — на сорные травы — активизируется с конца июля по сентябрь. Помимо этого, в мае, августе, сентябре и октябре в Ростовской области могут спороносить плесени, вызывающие схожую клиническую картину.