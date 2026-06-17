В мае из Калининграда в другие регионы отправили 5,8 тысячи тонн готовых полуфабрикатов

В мае из Калининграда в другие регионы отправили 5,8 тысячи готовых полуфабрикатов. Информацию об этом сообщает в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Всего за месяц специалисты ведомства проконтролировали отправку 15,9 тысячи тонн готовой продукции в другие регионы. «Объём включает: 3,4 тысячи мясоколбасных изделий и мясных консервов; 5,6 тысячи тонн рыбопродукции и консервов из неё; 5,8 тысячи тонн готовых полуфабрикатов (наггетсы, котлеты); 1,1 тысячи тонн молочной продукции (сливочное масло, плавленые сыры, сухое молоко, смеси)», — сообщили в Россельхознадзоре.
Из Калининградской области продукцию преимущественно отправляют в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов. При вывозе сотрудники надзорного органа проверяют соответствие информации в ветеринарных сопроводительных документах, дат выработки, состояние груза и транспортного средства.