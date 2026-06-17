БК «Пари НН» приостанавливает деятельность основной команды

Ранее спортивные издания сообщали, что нижегородской команде до 15 июня необходимо было найти 400 млн руб., чтобы продолжить выступать в Единой лиге ВТБ. Сообщалось также о проблемах с выплатой зарплат игрокам команды, однако в «Пари НН» эту информацию опровергли.