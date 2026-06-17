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БК «Пари НН» приостанавливает деятельность основной команды

Баскетбольный клуб «Пари НН» объявил о приостановке деятельности основного состава команды, которая не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона 2026/27. Причиной такого решения стала нехватка финансирования от спонсоров клуба, отмечается в сообщении «Пари НН».

Источник: Коммерсантъ

Баскетбольный клуб «Пари НН» объявил о приостановке деятельности основного состава команды, которая не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона 2026/27. Причиной такого решения стала нехватка финансирования от спонсоров клуба, отмечается в сообщении «Пари НН».

«К сожалению, текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнеров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности — временная, но управляемая мера», — сообщили в клубе.

Там добавили, что молодежный состав «Пари НН» продолжит выступать в Единой лиге ВТБ, а резервный состав представит Нижний Новгород в первенствах России среди молодежных команд. «Клуб сохраняет свою структуру подготовки, кадровый потенциал и инфраструктуру», — добавили в «Пари НН».

Ранее спортивные издания сообщали, что нижегородской команде до 15 июня необходимо было найти 400 млн руб., чтобы продолжить выступать в Единой лиге ВТБ. Сообщалось также о проблемах с выплатой зарплат игрокам команды, однако в «Пари НН» эту информацию опровергли.