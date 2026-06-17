В Прикамье около 100 киберконсультантов следят за безопасностью детей в сети

Дополнительную работу по обеспечению безопасности детей в сети проводят киберконсультанты. Такой проект действует в регионе с 2018 года. Сегодня в нем задействованы около 100 специалистов, которые отслеживают возможные риски в интернете и занимаются профилактической деятельностью.