В Ростовской области установили норму жилья для трудовых мигрантов

Согласно нововведениям, работодатели обязаны выделять трудовым мигрантам комнаты в общежитиях исходя из расчета не менее шести квадратных метров площади на одного проживающего. Для семей предусмотрено предоставление отдельных комнат с соблюдением аналогичного требования — не менее шести квадратных метров на каждого члена семьи.