Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и сильный ветер продолжатся: синоптики предупредили о непогоде в среду

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Дожди прогнозируются на большей части территории Беларуси в среду, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, в целом по республике будет преобладать облачная с прояснениями погода. В отдельных районах страны возможны грозы, на севере-востоке — усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Днем столбик термометра покажет от +16°С.. +21°С.

Прохладнее всего будет в Минске и в Витебске — там воздух прогреется до +16°С.. +18°С. Самая теплая погода установится в Бресте, где термометры покажут +20°С.. +22°С.

Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС предупредило о потенциальных опасностях: осадки и сильный ветер могут повредить линии электропередач, что может привести к сбоям в электроснабжении. Существует риск возникновения пожаров, обрушения ненадежных конструкций и падения деревьев.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше