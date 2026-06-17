Дожди и сильный ветер продолжатся: синоптики предупредили о непогоде в среду

По данным синоптиков, в целом по республике будет преобладать облачная с прояснениями погода. В отдельных районах страны возможны грозы, на севере-востоке — усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Днем столбик термометра покажет от +16°С.. +21°С.
Прохладнее всего будет в Минске и в Витебске — там воздух прогреется до +16°С.. +18°С. Самая теплая погода установится в Бресте, где термометры покажут +20°С.. +22°С.
Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС предупредило о потенциальных опасностях: осадки и сильный ветер могут повредить линии электропередач, что может привести к сбоям в электроснабжении. Существует риск возникновения пожаров, обрушения ненадежных конструкций и падения деревьев.