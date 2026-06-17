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Скворцова: Вакцину «Онкорна» можно будет назначать на ранней стадии лечения

Отечественную мРНК-вакцину «Онкорна» для терапии колоректального рака можно будет назначать на ранней стадии лечения. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Отечественную мРНК-вакцину «Онкорна» для терапии колоректального рака можно будет назначать на ранней стадии лечения. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

— Если говорить про «Онкорну», то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — цитирует ее РИА Новости.

Сам препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ним используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутаций.

Ранее ФМБА получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины. Она является вторым в портфеле агентства препаратом нового поколения для борьбы с этим заболеванием.

Помимо этого, отечественные специалисты активно занимаются разработкой вакцины против аллергии на пыльцу амброзии. Сейчас препарат находится на этапе доклинических испытаний.