Скворцова: Вакцину «Онкорна» можно будет назначать на ранней стадии лечения

Отечественную мРНК-вакцину «Онкорна» для терапии колоректального рака можно будет назначать на ранней стадии лечения. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
— Если говорить про «Онкорну», то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — цитирует ее РИА Новости.
Сам препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ним используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутаций.
Ранее ФМБА получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины. Она является вторым в портфеле агентства препаратом нового поколения для борьбы с этим заболеванием.
Помимо этого, отечественные специалисты активно занимаются разработкой вакцины против аллергии на пыльцу амброзии. Сейчас препарат находится на этапе доклинических испытаний.