В Красноярском крае бригада «черных лесорубов» спилила деревья на 5 млн рублей

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых стоимостью более 16 млн рублей наложили арест. Среди него есть лесозаготовительная техника, которую использовали при работах. Прокуратура утвердила обвинение пятерым фигурантам в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и пособничестве в ее совершении. Сами обвиняемые причастность к незаконной рубке не признали и настаивают на законности своих действий.