В Красноярском крае бригада «черных лесорубов» спилила деревья на 5 млн рублей

В Бирилюсском округе перед судом предстанут пятеро человек, которых обвиняют в организации незаконной рубки леса. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, осенью 2021 года в Бирилюсском районе жители оформляли договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Формально древесина предназначалась для строительства, ремонта и отопления. Однако, как считает следствие, на деле документы использовались для прикрытия коммерческой лесозаготовки.
Жительница Назарово за денежное вознаграждение подыскивала граждан, готовых предоставить свои документы и оформить доверенности для получения права на заготовку древесины. После этого лесом фактически распоряжались предприниматели. Заготовленная древесина, по данным прокуратуры, предназначалась не для нужд местных жителей, а для дальнейшей продажи и получения прибыли.
На делянках работали бригады лесорубов. Им предоставляли технику, бензопилы, обозначали границы лесосек и поручали рубить, трелевать и вывозить древесину. При этом сами рабочие, как установило следствие, не знали о противоправной схеме. Ущерб государственному лесному фонду превысил 5 млн рублей.
Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых стоимостью более 16 млн рублей наложили арест. Среди него есть лесозаготовительная техника, которую использовали при работах. Прокуратура утвердила обвинение пятерым фигурантам в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и пособничестве в ее совершении. Сами обвиняемые причастность к незаконной рубке не признали и настаивают на законности своих действий.
Уголовное дело рассмотрит Бирилюсский районный суд.