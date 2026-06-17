Красноярские спасатели показали, как собаки ищут людей под завалами

В МЧС отметили, что Чип может искать людей не только в техногенных завалах, но и в природной среде, например в лесу. Кроме того, у него и его кинолога есть допуск к горно-лавинным работам. Такие тренировки проходят два раза в неделю. В занятиях участвуют статисты, также специалисты обучают волонтеров.