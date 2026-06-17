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Красноярские спасатели показали, как собаки ищут людей под завалами

В Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России прошло кинологическое занятие на учебном завале.

В Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России прошло кинологическое занятие на учебном завале.

По легенде тренировки, произошло обрушение здания, а под завалами остались три человека. Их поиском занимались спасатель 1 класса Елена Лямцева и русский охотничий спаниель по кличке Чип. Статистов заранее разместили в труднодоступных местах и закрыли различными предметами, чтобы их не было видно со стороны. Задача собаки заключалась в том, чтобы обнаружить людей по запаху.

В МЧС отметили, что Чип может искать людей не только в техногенных завалах, но и в природной среде, например в лесу. Кроме того, у него и его кинолога есть допуск к горно-лавинным работам. Такие тренировки проходят два раза в неделю. В занятиях участвуют статисты, также специалисты обучают волонтеров.

Всего в Сибирском региональном поисково спасательном отряде МЧС России служат 14 собак, из них 5 находятся в Красноярске. За время существования отряда спасатели провели около тысячи поисково спасательных работ.

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