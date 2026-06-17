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Команда из Норильска вошла в число победителей президентского конкурса «Лидеры России»

Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»: 60 команд из 33 регионов России. Среди них — и представители Красноярского.

Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»: 60 команд из 33 регионов России. Среди них — и представители Красноярского края: победу в категории «Управленческие команды организаций» одержала команда ООО «Норильскникельремонт». Победители получат право на обучение по специальной образовательной программе РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж», а также приглашение на суперфинал конкурса, который состоится осенью 2026 года. К управленцам-лидерам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко: В этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, — сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире ещё никто не делал. 75 тысяч заявок от управленцев из России и 66 иностранных государств было подано на конкурс «Лидеры России. Команда». В финале в этот раз абсолютно рекордное количество — 1400 человек, то есть 280 команд.

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