«Пари НН» сыграл вничью с «Уфой» в первом матче сборов

Футболисты «Пари НН» сыграли вничью с «Уфой» в первом контрольном матче летних сборов. Как сообщает пресс-служба клуба, встреча, прошедшая в Саранске 16 июня, завершилась со счетом 2:2.
В составе нижегородской команды отличились Вячеслав Грулёв и Валерий Царукян, реализовавший пенальти. Игра проходила в формате двух таймов по 45 минут, при этом тренерский штаб задействовал два разных состава.
Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин отметил, что команда вышла на поле смешанным составом — вместе сыграли как футболисты, уже выступавшие за клуб, так и игроки, находящиеся на просмотре.
По словам наставника, результат омрачили два пропущенных мяча, которые он назвал «дешёвыми». Особенно разочаровал второй гол, пропущенный в начале второго тайма из-за несогласованных действий в обороне.
При этом Гаранин положительно оценил ряд игровых эпизодов.
«Понравились определённые действия в нашей игре. Мы старались контролировать мяч, играть вперёд, во втором тайме было много подходов к воротам соперника. Но свои моменты реализовать не смогли», — отметил тренер.
Тренер также подчеркнул, что на результат могла повлиять психологическая составляющая, так как команда давно не добивалась побед. Он выразил уверенность, что первый выигранный матч поможет игрокам почувствовать уверенность и двигаться дальше.
В целом в клубе остались довольны контрольной встречей, отметив, что она позволила просмотреть в деле большое количество новых футболистов.
Ранее Вадим Гаранин обозначил задачи «Пари НН» на предстоящий сезон.